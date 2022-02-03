الجزيرة الإماراتي يحقق فوزا عريضا في افتتاح مونديال الأندية

حقق الجزيرة الإماراتي فوزا عريضا في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وانتصر الجزيرة الإماراتي بنتيجة 4-1، على نادي أي سي بيراي التاهيتي، في افتتاح مونديال الأندية، مساء الخميس.
وسجل الجزيرة بذلك واحدة من أكبر النتائج العربية في البطولة، ليضرب موعدا مع الهلال السعودي في الدور ربع النهائي.
وسجل للجزيرة زايد العامري وأحمد العطاس وميلوس وكوسانوفيتش وأبدولاي ديابي، بينما سجل لبيراي مدافع الجزيرة محمد ربيع في مرماه.
ويشارك الجزيرة كونه بطل الدولة المنظمة، بينما يشارك بيراي بديلا لبطل أوقيانوسيا، أوكلاند النيوزيلندي، الذي لم يستطع المشاركة بسبب قيود فيروس كورونا التي تفرضها بلاده.
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