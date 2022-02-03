عاجل- البيت الأبيض: سنفرض عقوبات على روسيا إذا غزت أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف أنه على اتصال وثيق مع الكونغرس حول فرض عقوبات محتملة على روسيا.

كذلك، أشار إلى أن وجود 5 آلاف جندى روسى فى بيلاروسيا إجراء تصعيدى، مؤكداً أن خفض التصعيد والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية.

وكانت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكى، أكدت الاثنين، أن الولايات المتحدة أعدت "عقوبات تستهدف أفراداً من النخبة الروسية وعائلاتهم"، إذا غزت روسيا أوكرانيا.

كما، أوضحت أن واشنطن حددت "أفرادا ينتمون إلى الدائرة المقربة من الكرملين يدورون فى فلكها"، مضيفة أن هؤلاء الأشخاص كانوا "أهدافا" للعقوبات بسبب علاقاتهم المالية الوثيقة مع دول غربية.

وأتت هذه التطورات بينما تستمر روسيا بالحشد العسكرى باتجاه حدودها الغربية، وتقابلها تحركات أوروبية نحو الشرق، اعتبرت الأكبر منذ انتهاء الحرب الباردة منذ ثلاثة عقود.

فقد حشدت روسيا أكثر من 100 ألف عسكرى على حدودها مع أوكرانيا، فى تحرّك اعتبره الغرب تحضيراً لغزو وشيك، محذّراً موسكو من أنّ أيّ توغّل لقواتها فى أوكرانيا سيُقابل "بعواقب شديدة".