وزير الدفاع الأمريكى: وجهنا ضربة قاسية لداعش بقتل زعيمه

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، قال أوستن فى بيان، اليوم الخميس: "نفذنا العملية ضد زعيم داعش بهذه الطريقة لتفادى سقوط مدنيين".
كما شدد على أن "القتال ضد داعش سيستمر لأن أفكار التنظيم باقية"، لافتاً إلى أن "خطر داعش ما زال مستمراً رغم أن التنظيم أصبح ضعيفاً".
وفى وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن أن بلاده "أزالت تهديداً إرهابياً كبيراً" بمقتل زعيم "داعش" أبو ابراهيم الهاشمى القرشى الذى فجّر نفسه خلال عملية إنزال نفذتها وحدة كوماندوس أميركية فجر الخميس على منزل فى سوريا كان يقيم فيه مع عائلته.
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