الرئيس اللبنانى يبحث مع وزير الداخلية التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الخميس بقصر بعبدا، حيث تناول اللقاء استعراض الأوضاع الأمنية فى البلاد والاحداث التى وقعت مؤخراً ومنها اكتشاف شبكة التجسس لحساب إسرائيل وحادثة خطف الطفل ريان كنعان التى انتهت بتحريره من أيدى خاطفه.

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