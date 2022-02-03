مصادر أمريكية: روسيا تستعد لصنع هجوم وهمى عليها كذريعة لغزو أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال مسئول كبير فى الإدارة الأمريكية لشبكة "سى إن إن"، اليوم، إن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تشير إلى أن الحكومة الروسية، بمساعدة أجهزة استخباراتها، تخطط لإنتاج مقطع فيديو دعائى يصور مشاهد مصورة "لتفجير وهمى يتسبب فى سقوط قتلى ويقدم مشاهد لجثث وممثلين يصورون أدوار أسر الضحايا فضلا عن صور لمواقع ومعدات عسكرية مدمرة".

وأشارالمسئول، ‏الذى لم يكشف النقاب عن هويته، إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا استخدمت بالفعل ممثلين ‏للمشاركة فى الهجوم المزيف.

وأضاف أن الولايات المتحدة لديها معلومات بأن المعدات العسكرية المستخدمة فى فيديو الهجوم الملفق ستبدو وكأنها أوكرانية أو من دولة حليفة لها.

ونوه إلى أن الفيديو يمكن أن يتضمن صورا لطائرات بدون طيار تخص إحدى دول حلف شمال الأطلسى " ناتو" وقدمتها إلى أوكرانيا.