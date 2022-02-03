13 وفاة و17893 إصابة كورونا جديدة في الأردن

دوت الخليج :– أعلنت وزارة الصحة الأربعاء، تسجيل 13 وفاة و17893 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13248 وفاة والإصابات إلى 1260983 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 28.52 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 108993 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 228 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 170 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1019 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 18 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 35 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 6 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 31 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 42 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 16 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 13 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 15 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 13 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 11478 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1138742 حالة.

كما أشار إلى إجراء 62743 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 14820913 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4594331 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4243530 شخصا.