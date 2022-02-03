برلمان حوض المتوسط يدين استهداف الحوثيين لمنشآت ومناطق مدنية بالإمارات

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن رئيس المجلس الاتحادى الإماراتى صقر غباش تلقى رسالة بهذا الصدد من البرلمان الذى يتكون من 33 دولة، ويضم 13 اتحادا ومنظمة دولية.
وأعرب البرلمان عن تضامنه مع دولة الإمارات حكومة وشعبا وبرلمانا ضد هذا الهجوم الجبان وتأييده لجهود مكافحة الارهاب بجميع أشكاله، مؤكدا أن مثل هذه الهجمات الإرهابية لا تشكل تهديدا لدولة الإمارات فحسب بل لكل دول حوض البحر الأبيض المتوسط.
وأكد برلمان حوض الابيض المتوسط رفضه واستنكاره بشدة وبشكل قاطع لجميع أشكال الارهاب وعن تضامنه مع الإمارات العربية المتحدة وتعازيه لذوى الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.
يعد برلمان البحر الأبيض المتوسط أحد المحافل البرلمانية التى تلتقى فيه البرلمانات لإصدار توصيات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية خاصة ببرلمانات الدول المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط، ويلعب البرلمان دوراً أساسياً كأداة للدبلوماسية البرلمانية للبرلمانات الأعضاء، ويدعم عمل الهيئات الدولية الأخرى المكلفة بمسؤولية تعزيز الأمن والاستقرار والسلام فى المنطقة الأورو-متوسطية.
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