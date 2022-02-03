تعرض دورية حدود أمريكية لإطلاق نار من المكسيك

وأوضح المتحدث: "فى 2 فبراير (شباط) 2022، فى حوالى الساعة 6:00 مساء بتوقيت وسط أمريكا، استجاب عناصر دورية قطاع الحدود فى ريو غراندى فالى لتقرير عن مهاجرين مشتبه بهم بالقرب من فرونتون، تكساس، وأفاد العملاء بإطلاق نيران من المكسيك".
وقال المتحدث أيضا إن ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين والمحليين، بما فى ذلك عملاء حرس الحدود الإضافيين، استجابوا إلى مكان الحادث.
وأضاف المتحدث أن مكتب التحقيقات الفيدرالى ومكتب الجمارك وحماية الحدود ينظران فى الحادث وسيقدمان مزيدا من المعلومات للجمهور عندما يصبح متاحا.
وقال مراسل "فوكس نيوز"، نقلا عن مصادر متعددة فى جهات إنفاذ القانون، إن عناصر دورية الحدود ردوا بإطلاق النار ولم يصب أحد فى الحادث، مضيفا أن العملاء كانوا جزءا من مجموعة العمليات الخاصة لدوريات الحدود.
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