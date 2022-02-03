نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزول إيداع دعم ريف فبراير 2022 الاستعلام عن قبول الأهلية بالهوية تسجيل دخول برنامج الدعم الريفي www.reef.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم البدء في صرف ونزول إيداع دعم ريف www.reef.gov.sa بالحسابات المصرفية والتعرف على “دعم سناب شات” لمستحقي الدعم الريفي منذ بداية شهر فبراير الحالي 2022، وتتم عملية الصرف ونزول الإيداعات في حسابات المستفيدين حتى يوم 10 من شهر فبراير، وذلك حسب موعد الصرف المُعلن عنه في وقت سابق، ويمكن الاستعلام عن حالة قبول الأهلية لطلبات المتقدمين من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة دغم ريف الحكومية، وهي البوابة المعنية بالتسجيل للحصول على دعم ريف للأسر المنتجة وربات البيوت والعاملين في قطاع الزراعة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالزراعة، ويجب الإشارة إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة هي المنوط بها استقبال طلبات راغبي الحصول على الدعم الريفي، وقد أتاحت وزارة البيئة والمياه رابط تسجيل دخول البوابة الإلكترونية “منصة ريف” والتي يمكن من خلالها الاستعلام عن دعم ريف، والتعرف على الشروط والضوابط والمعايير الواجب توافرها لاستحقاق الدعم.

نزول إيداع دعم ريف فبراير 2022 الاستعلام عن قبول الأهلية برقم الهوية

الدخول على البوابة الإلكترونية لبرنامج دعم ريف برنامج للأسر المنتجة وربات البيوت.

أضغط أيقونة التسجيل الخاصة بالأسر المنتجة أعلى الصفحة

النقر على أيقونة سجل الآن.

عليك القيام بإدخال البيانات المطلوبة

اسم مقدم الطلب

رقم السجل المدني

الإقامة لحاملي بطاقات التنقل

النوع “ذكر أم أنثى”.

تاريخ الميلاد للمتقدم بالحصول على دعم ريف.

احتار الحالة الاجتماعية.

ذكر الحالة الصحية.

عدد أفراد أسرتك.

رقم الهاتف الجوال للتواصل.

المؤهل العلمي الذي حصلت عليه.

الإجابة على سؤال هل المتقدم موظف أم لا.

كتابة نوع ومصدر الدخل.

إدخال محل السكن والمنطقة التابع.

إرفاق صورة من بطاقة الهوية أو كارت العائلة.

عقد إيجار أو صك املك المنزل، وفاتورة كهرباء.

مجال نشاط الأسرة في مجال الزراعة.

كتابة دراسة جدوى مختصرة عن مشروعك.

ذكر عدد سنوات العمل بهذا المجال.

صورة لبعض المنتجات.

كتابة أحد حسابات التواصل الاجتماعي.

يجب إرفاق صورة موثقة لوثيقة العمل الحر والتي يتم الحصول عليها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كتابة رمز التحقق المرئي.

إدخال رقم حسابك البنكي “الآبيان”.

النقر على أيقونة التالي لتفعيل حسابك على برنامج دعم ريف إلكترونياً.

اضغط على التقديم لبرامج التنمية الريفية.

يتم السماح لك بالتسجيل في ثلاثة برامج فقط.

طريقة متابعة حالة الطلب على بوابة دعم ريف الإلكترونية وتعديل الآبيان المصرفي

يجب أن ننوه إلى أنه يجب متابعة حالة الطلب الذي تقدمت به للاستفادة من برنامج دعم ريف، ويتم ذلك إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية التي قمت بتسجيل طلبك علبه، ويجب أن ننوه أيضا إلى أنه في حالة رفض الأهلية يجب أن تتقدم بطلب للتعديل خلال 15 يوم من تاريخ رفض الطلب، وفي حال مر أكثر من 15 يوم على رفض طلبك، فلا يمكنك التسجيل مرة أخرى إلا بعد مرور عام كامل على تاريخ رفض طلبك، لذلك يجب متابعة حالة طلبك بشكل دائم، والفيديو السابق بشرح تفصيلا كيفية الاستعلام عن حالة طلبك، ومتابعة تفاصيل طلبك، وفي حالة وجدت طلبك قيد الدراسة، فعليك الانتظار لحين البت في طلبك، كما يمكنك بعد التسجيل أن تقوم بتعديل البيانات الخاصة بالحساب المصرفي.

شروط الحصول على دعم ريف من برنامج ريف للأسر المنتجة وربات البيوت

وضعت وزارة البيئة والمياه شروط استحقاق وأهلية لقبول طلبات المتقدمين للحصول على الدعم المُقدم من برنامج دعم ريف، وتتلخص شروط الاستفادة من برنامج الدعم الريفي فيما يلي:

برنامج ريف متاح التسجيل فيه لأصحاب الجنسية السعودية فقط.

عمر الراغب في التسجيل لا يقل عن 21 عام.

التسجيل مُتاح لأصحاب الدخل الشهري 6 الأف ريال فأقل.

امتلاك حساب في أحد البنوك.

القدرة على العمل في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة بها.

تقديم المستندات المطلوبة لبرنامج ريف، وتشمل تلك المستندات التي يجب إرفاقها التالي: (صورة الإيبان – شهادة التوثيق – وتقديم تصميم لملصق المزرعة موضوع عليه الشعار الوطني.

لا تزيد عدد البرامج التي يمكن التسجيل بها عن 3 برامج للمواطن الواحد.

الحد الأقصى لمبلغ الدعم الريفي هو 54 ألف ريال لكل برنامج.

التسجيل على البوابة الإلكترونية لدعم ريف يتم إلكترونياً فقط على الموقع الرسمي.

الحصول على وثيقة العمل الحر شرط للاستفادة من برنامج ريف، ويتم الحصول على الوثيقة من خلال وزارة الموارد البشرية.

التسجيل في برنامج دعم ريف ومدة دراسة طلب التقديم على www.reef.gov.sa

يجب الانتظار بعد تسجيل طلبك لفترة قد تمتد إلى شهرين “ستون يوماً”، يتم خلال تلك الفترة دراسة الطلب الذي تقدمت به للحصول على الدعم الريفي، ويمكنك خلال هذه الفترة زيارة رابط البوابة الإلكترونية “دعم ريف”، وذلك للاستعلام عن حالة الطلب الذي تقدمت به.

القطاعات الإنتاجية المشمولة بدعم برنامج ريف 1443

مجال الزراعة.

المشتغلين في قطاع إنتاج الثروة الحيوانية.

إنتاج عسل النحل.

مزارعي البن العربي.

زراعة المحاصيل البعلية.

إنتاج الورود والزهور.

الفواكه الاستوائية.

تربية المواشي.

مزارع الأسماك.

الأسر العاملة في مجال إنتاج المحاصيل الزراعية.

مشروعات ربات البيوت.

برنامج دعم ريف reef.gov.sa للأسر المنتجة والفئات المستفيدة والمناطق المستهدفة

ويجب الإشارة إلى أن البوابة الإلكترونية لموقع دعم ريف دائما ما تعلن عن ما تقدمه من وسائل عديدة لتقديم الدعم للمستفيدين من برامج الدعم الريفي للأسر المنتجة والمشتغلين بالقطاعات الزراعية والقطاعات المرتبطة بها، وذاك بهدف تقديم تحقيق الأمن الغذائي والاعتماد على المنتجات الزراعية المحلية.

متى موعد نزول إيداع دعم ريف www.reef.gov.sa 1443 بالحساب البنكي