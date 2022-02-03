فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني يهتم بها الكثيرون في المملكة العربية السعودية، حيث أن آلية إنشاء الحساب معتمد من مصرف الراجحى من خلال الوصول للنفاذ الوطنى معقدة. وعلى هذا يعتبر مصرف الراجحي من أفضل البنوك في المملكة العربية السعودية ، والذي يقدم العديد من الخدمات المصرفية والإلكترونية المتكاملة له. كما يوفر للعملاء الكثير من الوقت والجهد. ولكن ما هي الآلية المستخدمة لفتح حساب مع مصرف الراجحي من خلال الوصول الوطني؟ يمكننا التعرف على المزيد من خلال التفاصيل القادمة.

فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني

هناك بعض الخطوات التي يجب أن يقوم بها المواطن حتى يتمكن من فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطنى. حيث تتمثل هذه الخطوات في كل مما يلي:

يجب في البداية، أن يتم الدخول بشكل مباشر إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي.

بعد ذلك، يتم الإنتقال إلى علامة التبويب (فتح حساب).

ثم تقوم بإدخال البيانات المطلوبة من خلال النموذج عبر الإنترنت لفتح حساب

بعد ذلك، أدخل رمز التحقق في الحقل المناسب.

كما يتم النقر على رمز (التالي).

بعد ذلك ، أكمل ملء جميع المعلومات المطلوبة.

كما يتم تقديم الطلب لفتح حساب جاري في البنك.

من خلال هذه الخطوات يتم تقديم طلب لفتح حساب لدى مصرف الراجحي.

بعد ذلك، يمكن للعميل بعد ذلك التحقق من الحساب من خلال الوصول لمنصة النفاذ الوطني الموحد.

والجدير بالذكر، أنه بمجرد اكتمال عملية فتح الحساب ، سيتلقى مقدم الطلب رسالة نصية تحتوي على معلومات الحساب.

فوائد فتح حساب جاري عبر النفاذ الوطني

يمنحك فتح حساب الراجحي عن طريق النفاذ الوطني العديد من المزايا التالية: