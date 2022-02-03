نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “متي ينزل الضمان” موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 الدفعة الجديدة sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443، كافة الأسر المتقدمة بطلب معاش المساعدات الشهري في المملكة العربية السعودية، أصبحوا يتسائلون عن ميعاد الدفعة الثانية من الضمان، وذلك للمتقدمين الذين بلغ عددهم نحو 220 ألف اسرة، هذا وقد تم التصديق علي نحو 80 ألف أسرة انطبقت شروطهم مع الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد تم صرف الدفعة الاولي حتي يوم 30 يناير الجاري للمستحقين في المعاش الجديد، هذا ونوفر لكم كافة التفاصيل حول الميعاد المقرر لصرف الدفعة الجديدة لشهر فبراير، والتي تم المستحقين الجدد والمستحقين السابقين علي النظام القديم، بالإضافة الي الاشخاص الذين يتم مراجعة طلباتهم لمعرفة أهليتهم للمعاش.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 الدفعة الثانية

جميع المتقدمين للمعاش الشهري يبحثون عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 الدفعة الثانية لشهر فبراير، والتي من المقرر بدأ نزولها يوم 2 من فبراير 2022 ميلاديا، وكذلك 1 من رجب 1443 هجريا، وعلية نوفر لكم خطوات الاستعلام عن نتائج اهلية حساب الضمان الجديد، وإذا كان المتقدم من المستحقين أم تم رفض الطلب بعد فحص الشروط.

خطوات التأكد من أهلية معاش الضمان الاجتماعي المطور

وباتباع تلك الخطوات التي نحن علي صدد عرضها لكم متابعي موقع ثقفني، سوف تتيح لكم فرصة الترف علي موعد صرف الدفعة الثانية من معاش الضمان الاجتماعي المطور، واليكم الخطوات المطلوبة

رقم الشكاوي علي الضمان

هذا ونجد تخصيص وزارة الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم مجاني للشكاوي والاستفسارات، هذا الرقم المجاني يتيح لكم فرصة التواصل المباشر مع المختصين، ومن ثم التعرف علي كافة الإستفسارات التي تريد التعرف اليها، وهذة الخدمة المقدمة من الوزارة خدمة مجانية وبدون اي رسوم، ويمكنكم التواصل مع رقم الدعم علي مدار الساعة، حيث يستقبل الرقم شكاوي المواطنين واستفسارات المتقدمين من معاش الضمان الاجتماعي المطور، هذا الرقم 19911 هو رقم الخدمة السريع للتواصل مع موظفي الضمان، كما أتاحت الوزارة خدمة التواصل الصوتي مع المواطنين كذلك، ونوفر لكم مزيد من التفاصل عبر تقرير مفصل من موقعنا.

الفئات المستهدفة لصرف معاش الضمان الاجتماعي

هذا وقد خصصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الفئات التي تستحق لمعاش الضمان الاجتماعي المطور دون غيرها، وتشمل تلك الفئات بالصفوف الاولي الأرامل و المطلقات و المتأخرات عن الزواج، والاسرة التي تركها العائل الوحيد لها، والسيدات بلا زوج بسبب الوفاة أو الهجر، وكذلك بعض المحتاجين من الشباب في مراحل التعليم، ويتوقف علي قبول طلب المعاش مطابقة حالة الطلب لشروط وزارة الموارد البشرية.