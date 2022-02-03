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عمر شويل - جدة الحصول على تمويل بضمان العقار من مصرف الراجحي الشروط والوثائق المطلوبة - ثقفني
يقدم بنك الراجحي العديد من منتجات التمويل للعملاء، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، كما يوضح من بينها كيفية الحصول على تمويل بضمان العقار، موضحا أن هذا التمويل يعد من أسهل وأبسط التمويلات التي يمكن للعميل الحصول عليه، وتوفير كل احتياجاته اللازمة من التمويل، كما يوضح أن هذا المنتج التمويلي يتم حساب قيمة التمويل الخاصة به استنادا إلى ما يعرف بأن (نسبة التمويل إلى قيمة العقار) التي يتم تحديدها مسبقا، وذلك بالإضافة إلى قيمة الأقساط الشهرية.
خصائص الحصول على تمويل بضمان العقار
- هذا التمويل متاح فقط للسعوديين.
- أن الحد الأدنى للراتب 5 آلاف ريال سعودي بالنسبة لموظفي القطاع الحكومي، و 7500 ريال بالنسبة لموظفي القطاع الخاص.
- إمكانية اتخاذ الدخول الأخرى المثبتة في الاعتبار، وذلك بحد تمويلي أقصى يصل إلى حوالي 50 % من قيمة تلك الدخول.
مزايا تمويل بضمان العقار
- يوفر تمويل بضمان العقار من مصرف الراجحي للعميل حدود تمويلية مرتفعة، حيث تبدأ من مبلغ تمويلي 50 ألف ريال ويصل حتى ثلاثة ملايين ريال سعودي، وذلك بالنسبة للعملاء أصحاب الرواتب الثابتة، والذين يملكون وحدات سكنية بالكامل مبنية، أو قطع أراضي.
- يتميز بقيمة تمويلية تتناسب مع قيمة العقار، حيث يقدم الراجحي تمويل نسبته تصل إلى 70%، وذلك من قيمة العقارات المبنية، أو قيمة تصل إلى نسبة 60% من قيمة الأراضي.
مزايا أخرى للتمويل بضمان العقارات أو الأراضي من الراجحي
- الحصول على تأمين تكافلي على الحياة، مما يتيح فرصة مساعدة أفراد العائلة في مواجهة أية مشكلات قد تنشأ لا قدر الله عن الوفاة، أو العجز، وذلك من خلال العمل على توفير التغطية التأمينية، والتي قد تصل إلى 500 ألف ريال سعودي، وذلك بالإضافة إلى إعادة جثمان الشخص المتوفي إلى وطنه، في حال كانت وقوع حالة الوفاة خارج أراضي الوطن.
- يتميز بتوفير آجال استحقاق مرنة، قد تصل إلى 240 شهر، وذلك بالإضافة إلى هوامش ربح تنافسية، وكذلك خيارات للسداد المبكر.
- كما أن تلك المزايا جعلت المزايا ولا أسهل من ذلك، حيث الاعتمادات السريعة لمجموعة من الحلول التي تتناسب مع العديد من أنواع العقارات المختلفة.
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