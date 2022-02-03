كيفية الحصول على التمويل النقدي للعمل الحر من بنك التنمية الأجتماعية 2022 بالسعودية

يقدم بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الموجهة والمخصصة إلى شريحة معينة من المواطنين وهم ذوي الدخل المنخفض المحدود فيتيح البنك فرصة للحصول على تمويل طويل الأمد ليساعدك على تلبية التزاماتك وأحتياجاتك الضرورية ويساعدك أيضاً على زيادة مدخولاتهم الشهرية من خلال المساعدة في فتح مجال لممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي.

مميزات التمويل النقدي من بنك التنمية الاجتماعية:

يتمتع التمويل النقدي الحر بأنه يصل إلى 120 الف ريال سعودي.

تتراوح مدة التمويل النقدي إلى 40 شهر

يكون السداد على دفعات شهرية.

لا تزيد الرسوم الإدارية للبنك عن 4000 ريال سعودي.

من مميزات القرض الاعفاء الكلي في حالة الوفاه أو العجز الكلي.

بالإضافة الى اذا توافرت بوليسة تأمين خاصة بالمقترض تلتزم هي بسداد القرض اذا حدث مكروه لصاحب القرض لقدر الله.

شروط الحصول على التمويل النقدي:

يجب أن يزيد عمر الطالب للتمويل عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام.

يلزم أن يكون الطالب للتمويل النقدي سعودي الجنسية ومقيم بداخل المملكة العربية السعودية.

يشترط للحصول على التمويل النقدي من بنك التنمية الاجتماعية ان لا يزيد الدخل الشهري لطالب التمويل عن 20 الف ريال سعودي.

يجب أن يكون السجل الخاص بالمقترض (هاي سكور) لدي البنك المركزي خالي من أي ملاحظات.

يجب وجود وثيقة عمل حر خاص بطالب التمويل.

كيفية إصدار وثيقة العمل الحر:

يتم أستخراج الوثيقة مجاناً وسوف نتناول خطوات التسجيل وإصدار الوثيقة العمل الحر للقرض من بنك التنمية الإجتماعية كما يلي:-