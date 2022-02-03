أعرف قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بك الآن في 3 دقائق مجانا 100%

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم والعنوان في السعودية كفلت شركة الكهرباء السعودية للمواطنين السعوديين والمقيمين على الأراضي السعودية، خدمة الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء بشكل إلكتروني حديث وذلك عن طريق خدمة فواتيري، كما كفلت الشركة أيضاً خدمة السداد إلكترونياً عن طريق الشركة، وهو الأمر الذي يسر على المواطنين الأمر، هذا بالإضافة إلى الكثير من الخدمات الأخرى التي تم توفيرها في المملكة العربية السعودية توفيراً منها مستوى معيشي كريم للمواطنين.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد 2022 رابط رسمي وطريقة الاستعلام عن رقم العداد

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط

لم تتوافر داخل المملكة العربية السعودية حتى الآن خدمة الاستفسار عن فاتورة الكهرباء عن طريق الاسم فقط، بل لابد من الاستعلام عن الفاتورة باستخدام رقم الحساب والتي لاقت نجاح باهر في السعودية بين المواطنين، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلكترونياً على المنصة الخاصة بخدمات الفاتورة الإلكترونية. تدوين رقم الحساب الخاص بالمواطن، بالاضافة إلى البريد الإلكتروني. اختيار اللغة المناسبة. النقر على خيار التسجيل.

خطوات الاشتراك في خدمة فواتيري

حتى يستطيع المواطن السعودي الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء يجب عليه التسجيل في خدمة فواتيري، والتي تسهل عليه الاستعلام عن الفواتير ودفعها، وقد بات الاشتراك في تلك الخدمة متاح للمواطنين السعوديين بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: