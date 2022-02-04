مرسوم رئاسى تونسى بإنشاء لجنة منظمة للقمة الـ 18 للفرنكوفونية

جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية التونسية مرسوما رئاسيا بإنشاء لجنة وطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية، التى تعقد بجزيرة جربة خلال العام الحالى، وضبط تنظيمها وطرق سير عملها.





وذكرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، أن اللجنة تعمل تحت إشراف الرئيس التونسى وتمثل الإطار المؤسسى لتنفيذ الأعمال المتصلة بتنظيم القمة.

وتستضيف تونس يومى 19 و20 نوفمبر المقبل، بجزيرة جربة، القمة الثامنة عشر للرؤساء ورؤساء الحكومات فى الدول التى تشترك فى استخدام اللغة الفرنسية. حيث يكون الموضوع الرئيسى للمؤتمر "التواصل فى إطار التنوع: التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن فى الفضاء الفرنكوفونى".

وتعتبر تونس أول بلد عربى شمال إفريقى يستضيف القمة بحضور رؤساء دول وحكومات من القارات الخمس، وبالإضافة إلى ذلك تستضيف تونس الدورة ال 40 للمؤتمر الوزارى للفرنكوفونية، يوم 18 نوفمبر المقبل، وتنظيم فعاليات متعددة على هامش القمة الفرنكوفونية، من أبرزها قرية الفرنكوفونية والمنتدى الفرنكوفونى الاقتصادى.