رفع اجراء غلق المدارس بدءًا من يوم الأحد 6 فيفري 2022م بالأطوار الثلاث التعليمية الجزائر

رفع اجراء غلق المدارس رسميًا واستئناف الدراسة بالأطوار التعليمية الثلاث بداية من الأحد القادم الموافق 6 فيفري 2022م، وفق ما أعلنه الآن الوزير الأول وزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمن وقد تم اتخاذ هذا القرار بناء على تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات الـمسلحة ووزير الدفاع الوطني وجاء ذلك بعد اجتماع مع أعضاء من اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورنا بالجزائر، مع العلم أنه سيتم الالتزام بكافة البرتوكولات الصحية المصدق عليها من قبل اللجنة العلمية لمتابعة فيروس كوفيد-19 مع استمرار تلقي لقاح التطعيم وفق الخطة المعلن عنها من قبل.

استئناف الدراسة بالأطوار التعليمية الثلاث ورفع اجراء غلق المدارس

إضافة لما سبث ذكره فقد تم يوم الخميس الماضي الموافق 20 جانفي 2022م بقرار رسمي صادر اليوم الأربعاء 19 جانفي 2022 من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد دراسة وتقييم الوضع الوبائي بالبلاد وسرعة انتشار فيروس كورونا بالبلاد عقد اجتماع استثنائي بحضور أعضاء اللجنة العلمية لمتابعة وباء كورونا والوزير الأول وزير المالية ومدير ديوان رئاسة الجمهورية والعديد من أعضاء الحكومة ومسؤولين بالأجهزة الأمنية بالجزائر، ونتج عن الاجتماع اتخاذ القرار الرسمي بتعطيل الدراسة عشر أيام بالأطوار التعليمية الثلاث الابتدائي والمتوسط والثانوي مع البدء في تنفيذ القرار من يوم الخميس الماضي 20 جانفي 2022م.

الوضع الوبائي بالجزائر كورونا فيفري 2022م

في الختام وجب التنويه أن كافة القرارات الرسمية التي صدرت اليوم من رئاسة الجمهورية الجزائرية كان خلفها متابعة مستمرة للوضع الوبائي الذي بات الشغل الشاغل للعالم أجمع وليس دولة بعينها، وقد أعلنت الصحة الجزائرية عن أن نسبة 94% من حالات وفيات كورونا هم ممن لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس الكورونا، وهو ما تم التشديد عليه من مجمل القرارات الرئاسية اليوم.

كذلك تم ملاحظة الرحلات الجوية القادمة للجزائر وأفادت التقارير بأن حالات الإصابات التي تم تسجيلها خلال تلك الفترة بارتفاع نسبة الإصابات، وهو ما استدعى تشديد الرقابة على الرحلات الجوية القادمة، وتخفيض عددها في حال لزم الأمر لذلك.