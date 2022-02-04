طريقة تشغيل لعبة ماين كرافت Minecraft على أجهزة الجوالات والكمبيوتر في 3 دقائق  

طريقة تشغيل لعبة ماين كرافت Minecraft 2022 وذلك لأنها أحد أشهر الألعاب المتواجدة في متجر تحميل الألعاب ، بالإضافة إلى أنها من الألعاب التنافسية في جو مليء بالمغامرات والتحدي، ويرغب العديد من الأشخاص في معرفة طريقة تثبيت التطبيق الحديث للعبة والذي تم إصداره مؤخراً، وسوف نتعرف على كل هذه المعلومات من خلال موقعنا حيث يمكن من خلال خطوات بسيطة للحصول علي لعبة ماين كرافت.

طريقة تشغيل لعبة ماين كرافت Minecraft 2022

تتمتع لعبة ماين كرافت الاصلية في وجود نسخ يمكن تحميلها على أجهزة الكمبيوتر والتي تضيف متعبة للعب، كما أنها لا تحتاج إلى مساحة كبيرة حيث أنها لا تأخذ أكثر من 200 ميجا بايت مساحة تخزينية.

في وجود نسخ يمكن تحميلها على أجهزة الكمبيوتر والتي تضيف متعبة للعب، كما أنها لا تحتاج إلى مساحة كبيرة حيث أنها لا تأخذ أكثر من 200 ميجا بايت مساحة تخزينية. كما أنها تحتاج إلى مساحة رام لا تبدأ من 2 جيجا بايت، وأي نظام تشغيل يتبع إصدارات ويندوز الحديثة، ولكنها تحتاج معالج البيانات من نوع AMD Athol 64 (K8) 2.6 أو من نوع GHZ Intel Pentium D.

ويمكن الحصول عليها من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بلعبة ماين كرافت، وتحميلها من الموقع وبعد ذلك عليك أن تقوم بإنشاء حساب خاص بك داخل اللعبة حتى تتمكن من بدأ اللعب.

تثبيت لعبة ماين كرافت على جهاز اندرويد

باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة يمكن الحصول على لعبة ماين كرافت اون لاين على جهاز أندرويد الخاص بك: