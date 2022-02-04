كأس أمم إفريقيا: مصر تطلب تأجيل النهائي يوما واحدا

طالب المنتخب المصري لكرة القدم الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف)، الخميس، بتأجيل المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا من الأحد إلى الاثنين، إذ إن منتخب السنغال الذي تأهل، الأربعاء، سيكون مستفيداً من يوم راحة إضافي.

وقال مساعد مدرب المنتخب المصري ضياء السيد، في المؤتمر الصحافي عقب فوز "الفراعنة" على الكاميرون بركلات الترجيح 3-1: "أطلب من الكاف إقامة المباراة النهائية يوم الاثنين".

وأضاف السيد الذي حضر المؤتمر بدلاً من المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، الذي طرد في المباراة: "السنغال استفادت من يوم راحة إضافي، آمل أنه كما تم تقديم مباراة المركز الثالث (من الأحد إلى السبت) أن نلعب يوم الاثنين".

وكانت هذه المباراة الثالثة توالياً التي تلجأ فيها مصر الى شوطين إضافيين في النسخة الحالية، بعدما شقت طريقها بصعوبة إلى دور الأربعة إثر اصطدامها بمواجهات صعبة في الأدوار الإقصائية، بدءاً بالفوز على ساحل العاج بركلات الترجيح، ومن ثم المغرب 2-1 بعد التمديد.

وكانت السنغال قد بلغت المباراة النهائية، الأربعاء، بفوزها على بوركينا فاسو (3-1)، فيما أقصت مصر أصحاب الأرض، الخميس، بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

الجدير بالذكر أنه في نسخة العام 2019، أقيمت مباراتا نصف النهائي في اليوم نفسه. وفي العام 2017، استفادت مصر من يوم راحة إضافي أكثر من الكاميرون، لكنها رغم ذلك خسرت المباراة النهائية (2-1).