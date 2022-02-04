استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب كورونا فى أنحاء العالم

جدة - نرمين السيد - ففى أوروبا، أعلنت السلطات الصحية فى فرنسا تسجيل 274 ألفا و352 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فارتفع إجمالى الإصابات المسجلة إلى 15ر20 مليون إصابة مؤكدة، فى حين أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت ما يقرب من 132 ألف حالة وفاة.

وفى بريطانيا، أعلنت سلطات الصحة تسجيل 321 حالة وفاة، و88 ألفا و171 إصابة بفيروس "كورونا" خلال اليوم الأخير، ما يرفع عدد الوفيات فى المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بالفيروس إلى 157 ألفا و730 شخصا، فيما بلغ العدد التراكمى للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 17 مليونا و607 آلاف و832 إصابة.

وفى إيطاليا، سجلت وزارة الصحة 414 حالة وفاة، و112 ألفا و691 إصابة إصابة بفيروس "كورونا" خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة فى إيطاليا منذ ظهور الوباء وحتى اليوم إلى 147 ألفا و734 حالة، فيما بلغ العدد التراكمى للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 11 مليونا و348 ألفا و701 إصابة.

وفى هولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 82 ألفا و871 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 4 ملايين و688 ألفا و119 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 21 ألفا و310 حالات وفاة.

وسجلت بولندا 54 ألفا و475 إصابة جديدة إلى جانب 307 حالات وفاة. وذكرت وكالة أنباء /باب/ البولندية أنه بعد تسجيل أحدث الإحصائيات، ارتفع إجمالى الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 5 ملايين و35 ألفا و796 حالة، فيما بلغ تراكمى الوفيات 106 آلاف و60 شخصا.

وفى البرتغال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 50 ألفا و447 إصابة جديدة و53 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة إلى 2 مليون و795 ألفا و830 إصابة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 20 ألفا و77 حالة وفاة.

وفى أيرلندا، سجلت السلطات الصحية 12 ألفًا و875 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى مليون و212 ألفًا و651 حالة؛ فيما بلغت حصيلة الوفيات 6228 حالة عقب تسجيل 92 حالة وفاة على مدار الأسبوع الماضى.

وفى إستونيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6851 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثمانى وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 358 ألفا و81 حالة والوفيات إلى 2047.

وفى سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 ألفا و654 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 762 ألفا و634 حالة والوفيات إلى 5893.

وفى جزر مالطا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 68 ألفا و433 حالة والوفيات إلى 559 حالة.

وفى صربيا، سجلت السلطات الصحية 15 ألفًا و653 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و730 ألفًا و486 إصابة، كما سجلت 59 حالة وفاة ليبلغ إجمالى الوفيات 13 ألفًا و807 حالات وفاة.

وفى ليختنشتاين، تم تسجيل 152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة بالفيروس الحالية فى البلاد إلى 428 حالة إصابة.

وفى آيسلندا، تم تسجيل 1,440 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة بالفيروس الحالية فى البلاد إلى 10,485 حالة إصابة.

وفى رومانيا، سجلت السلطات الصحية 36 ألفًا و671 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليونين و325 ألفًا و16 إصابة، كما بلغت حصيلة الوفيات إلى 60 ألفًا و353 حالة عقب تسجيل 111 حالة وفاة.

وفى اليونان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 17 ألفا و662 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى 2 مليون وألفين و206 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 106 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 23 ألفا و833 حالة. حسبما ذكرت صحيفة /كاثميرينى/ اليونانية.

وفى قبرص، أعلنت تسجيل 3083 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالى الإصابات فى البلاد منذ بداية تفشى الجائحة ارتفع إلى 262 ألفا و867 حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 736 حالة بعد تسجيل حالتى وفاة على مدار أمس.

وفى بيلاروسيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 4 آلاف و990 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فارتفع إجمالى عدد الإصابات إلى 753 ألفا و495 إصابة، كما بلغت حصيلة الوفيات 6 آلاف و99 حالة وفاة.

وفى نيوزيلندا، أعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 188 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 17 ألفا و5 حالات.

وأضافت أن إجمالى حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس بلغ 53 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة فى البلاد 1974 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 14 ألفا و978 حالة.

وفى أسيا، ففى فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8601 إصابة جديدة بفيروس كورونا و286 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليونين و304 آلاف و95 حالة والوفيات إلى 38 ألفا و63 حالة.

وفى نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3175 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 962 ألفا و517 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و778 حالة.

وفى أذربيجان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6113 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 676 ألفا و426 حالة والوفيات إلى 8797 حالة.

وفى بروناى سجلت السلطات الصحية 200 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 16 ألفًا و891 إصابة، كما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 59 حالة.

وفى سنغافورة، سجلت البلاد 4297 إصابة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و835 ألفا و776 مصابًا والوفيات إلى 860 حالة عقب تسجيل حالة وفاة واحدة على مدار أمس.

وفى إيران، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 37 ألفا و395 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فارتفع إجمالى عدد الإصابات إلى 6 ملايين و483 ألفا و799 إصابة مؤكدة، كما سجلت 61 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 132 ألفا و624 حالة وفاة.

وفى بنجلاديش، سجلت البلاد 11 ألفًَا و596 إصابة ووفاة 33 شخصا، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و835 ألفا و776 مصابًا والوفيات إلى 28 ألفا و494 حالة.

وفى سورينام، الواقعة بقارة أمريكا الجنوبية، تم تسجيل 514 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة بالفيروس الحالية فى البلاد إلى 23,920 حالة إصابة.

وفى أفريقيا، ففى نيجيريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 253 ألفا و405 حالات والوفيات إلى 3136 حالة.

وفى كينيا، سجلت السلطات الصحية 93 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى عدد الإصابات 321 ألفًا و764 إصابة، بينما سجلت البلاد11 حالة وفاة ليصل إجمالى الوفيات 5604 حالات وفاة.

وفى جزر القمر، تم تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة بالفيروس الحالية فى البلاد إلى 26 حالة إصابة.

وفى السنغال، تم تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة بالفيروس الحالية فى البلاد إلى 2,025 حالة إصابة.

وفى جنوب أفريقيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 3 آلاف و266 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فارتفع إجمالى عدد الإصابات إلى 3 ملايين و616 ألفا و75 إصابة، كما سجلت 12 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 95 ألفا و545 حالة وفاة.

وفى كندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 16 ألفا و453 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فارتفع إجمالى عدد الإصابات إلى 3 ملايين و81 ألفا و616 إصابة، كما سجلت 164 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 34 ألفا و207 حالات وفاة.

وفى دولة سانت لوسيا، الواقعة على البحر الكاريبى تم تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة بالفيروس الحالية فى البلاد إلى 3,929 حالة إصابة.

أما فى كاليدونيا الجديدة، الواقعة جنوب غرب المحيط الهادئ، تم تسجيل 1,260 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة بالفيروس الحالية فى البلاد إلى 8827 حالة إصابة.

وفى جزر المالديف، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2142 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتى وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 143 ألفا و202 حالة والوفيات إلى 280 حالة.