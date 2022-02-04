البرازيل: حوالى 300 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - سجلت البرازيل 298408 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و1041وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



جدة - نرمين السيد - سجلت البرازيل 298408 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و1041وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 26 مليونا و91520 منذ بداية الجائحة، والوفيات 630001.

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