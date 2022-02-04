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عمر شويل - جدة سلفتك كاش وفورى بدون تحويل الراتب بهامش ربح منافس وبشروط سهلة - ثقفني
سلفتك كاش وفورى بدون تحويل الراتب ، سلفة نقدية سريعة وسهلة متاح لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، وتعتبر أحد المنتجات التمويلية التي توفرها منصة سلفة الإلكترونية للمواطنين بالمملكة ، حيث تقدم منصة سلفة الإلكترونية التمويل الشخصي بصيغة إسلامية وبمبالغ مالية تلبي الاحتياجات المالية الطارئة للمواطنين ، كما يمكن لموظفي جميع القطاعات داخل المملكة الاستفادة من هذا المنتج بأقل دخل شهري وبأسهل الشروط ، بالإضافة إلى العديد من الإمتيازات التي يمكن الاستفادة منها عند التقدم بطلب التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية
أهم الإمتيازات المتاحة للعملاء من خلال التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية
- منصة سلفة الإلكترونية تعتبر أول منصة إلكترونية سعودية مصرحة من البنك المركزي السعودي لتقديم منتجات التمويل الشخصي.
- توفر منصة سلفة الإلكترونية التمويل الشخصي بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- طالب التمويل يمكنه الاستفادة من تمويل منصة سلفة بدون الحاجة إلى تحويل راتبه الشهري.
- التمويل الشخصي متاح للأفراد بهامش ربح تنافسي.
- موظفي جميع القطاعات داخل المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من تمويل منصة سلفة الإلكترونية بأقل دخل شهري.
- يتميز التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية بإجراءات سريعة وسهلة للحصول على المبالغ التمويلية.
- يمكن لطالب التمويل التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية ، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمنصة علي الإنترنت ، وتعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، وسرعة رفع الأوراق والمستندات الداعمة للبيانات الشخصية الخاصة بالعميل.
- توفر منصة سلفة الإلكترونية موافقة سريعة وفورية على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب ، وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع الأفراد.
- توفر منصة سلفة التمويل الشخصي بالتقسيط على أقساط شهرية مجدولة وميسرة تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل.
- تعمل منصة سلفة علي سرعة إيداع مبلغ التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب
الشروط العامة للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
- يشترط أن يكون طالب التمويل من المواطنين السعوديين.
- الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 18 سنة ، والحد الأقصى للعمر هو 60 سنة وذلك للاستفادة من تمويل منصة سلفة الإلكترونية بدون تحويل الراتب.
- الدخل الشهري لطالب التمويل يجب أن يكون لا يقل عن 4000 ريال سعودي للاستفادة من هذا المنتج.
- إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الحكومي ، يشترط أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هى ثلاثة أشهر.
- أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص بالمملكة ، يشترط أن يكون الحد الأقصى لمدة الخدمة في الوظيفة هو ستة أشهر ، لاستكمال إجراءات الطلب.
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