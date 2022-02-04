سلفتك كاش وفورى بدون تحويل الراتب بهامش ربح منافس وبشروط سهلة

سلفتك كاش وفورى بدون تحويل الراتب ، سلفة نقدية سريعة وسهلة متاح لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، وتعتبر أحد المنتجات التمويلية التي توفرها منصة سلفة الإلكترونية للمواطنين بالمملكة ، حيث تقدم منصة سلفة الإلكترونية التمويل الشخصي بصيغة إسلامية وبمبالغ مالية تلبي الاحتياجات المالية الطارئة للمواطنين ، كما يمكن لموظفي جميع القطاعات داخل المملكة الاستفادة من هذا المنتج بأقل دخل شهري وبأسهل الشروط ، بالإضافة إلى العديد من الإمتيازات التي يمكن الاستفادة منها عند التقدم بطلب التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية

أهم الإمتيازات المتاحة للعملاء من خلال التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية

منصة سلفة الإلكترونية تعتبر أول منصة إلكترونية سعودية مصرحة من البنك المركزي السعودي لتقديم منتجات التمويل الشخصي.

توفر منصة سلفة الإلكترونية التمويل الشخصي بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من تمويل منصة سلفة بدون الحاجة إلى تحويل راتبه الشهري.

التمويل الشخصي متاح للأفراد بهامش ربح تنافسي.

موظفي جميع القطاعات داخل المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من تمويل منصة سلفة الإلكترونية بأقل دخل شهري.

يتميز التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية بإجراءات سريعة وسهلة للحصول على المبالغ التمويلية.

يمكن لطالب التمويل التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية ، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمنصة علي الإنترنت ، وتعبئة نموذج طلب التمويل الشخصي بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، وسرعة رفع الأوراق والمستندات الداعمة للبيانات الشخصية الخاصة بالعميل.

توفر منصة سلفة الإلكترونية موافقة سريعة وفورية على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب ، وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع الأفراد.

توفر منصة سلفة التمويل الشخصي بالتقسيط على أقساط شهرية مجدولة وميسرة تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل.

تعمل منصة سلفة علي سرعة إيداع مبلغ التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب

الشروط العامة للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية