البنتاجون: الحمض النووى والبصمات أكدت هوية زعيم داعش

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جون كيربى، إنه جرى التأكد من هوية زعيم تنظيم داعش القتيل عبدالله قرداش من خلال الحمض النووى وبصماته، لافتا إلى أن هناك "دلائل قوية" على أن تنظيم داعش وليس القوات الأميركية هو المسؤول عن سقوط قتلى مدنيين فى غارة أميركية فى سوريا أودت بحياة زعيم التنظيم هناك.





وأوضح للصحفيين فى مؤتمر صحفى دورى إن الولايات المتحدة مستعدة لمراجعة العملية للتأكد من أنها لم تتسبب فى مقتل أي كان وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن قد أكد أن بلاده وجهت "ضربة قاسية لتنظيم داعش بقتل زعيمه عبدالله قرداش". وقال أوستن فى بيان الخميس: "نفذنا العملية ضد زعيم داعش بهذه الطريقة لتفادى سقوط مدنيين". كما شدد على أن "القتال ضد داعش سيستمر لأن أفكار التنظيم باقية"، لافتاً إلى أن "خطر داعش ما زال مستمراً رغم أن التنظيم أصبح ضعيفاً".

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