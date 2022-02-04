بعد عبور الكاميرون.. هكذا انتصر المصريون على بكاري غاساما

خطف المنتخب المصري الأول لكرة القدم، بطاقة التأهل إلى نهائي النسخة الثالثة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية على حساب الكاميرون صاحبة الأرض والضيافة، وسط جدل واسع بشأن أداء الحكم الغامبي بكاري غاساما.

وعلى الرغم من تأهل الفراعنة لنهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية لمواجهة السنغال، مساء الأحد المقبل، إلا أن حالة الجدل بشأن أداء الحكم الغامبي بكاري غاساما لم تتوقف عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمصر.

جدل غساما

بداية الجدل انطلقت من قبل مواجهة مصر والكاميرون حيث اعترض رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من نجوم الفراعنة السابقين بالإضافة إلى اعتراض الاتحاد المصري لكرة القدم على تعيين غساما حكما لمواجهة نصف النهائي.

وأكد الحكم الغامبي مخاوف المصريين أثناء مواجهة الكاميرون، حيث أثار غضب المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بسبب كثرة المخالفات التي احتسبها للمنتخب الكاميروني، فضلا عن تجاهله بعض الأخطاء التي قام بها لاعبو الأسود ضد الفراعنة.

ومنح غاساما مدرب الفراعنة بطاقة صفراء للاعتراض قبل أن يقوم بطرده في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني من مواجهة مصر والكاميرون.

ولم يتوقف الغامبي عند هذا الحد، بل قام بإعطاء وائل جمعة مدير المنتخب المصري بطاقة صفراء ونفس البطاقة إلى عمر كمال عبد الواحد ظهير الفراعنة الذي تأكد غيابه عن مواجهة السنغال بالمباراة النهائية.

وفي هذا الشأن يعلق الحكم الدولي المصري السابق جهاد جريشة على إدارة غاسما لمواجهة مصر والكاميرون بالقول: "بشكل عام لم تكن هناك أخطاء تحكيمية كبيرة من الحكم غاساما سواء ركلات جزاء أو أهداف ملغاه، ولكن الحكم شكل ضغطا نفسيا على لاعبي منتخب مصر".

ويكمل جريشة في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز غربية": "غساما كان بالمرصاد للاعبي منتخب مصر والجهاز الفني طوال أوقات المباراة، وشكل ضغطا نفسيا كبيرا عليهم، لكن اللاعبين تعاملوا بحكمة وذكاء مع مواقف الحكم تجاههم وهذا ما مكنهم من عبور المواجهة".

هل استحق كيروش الطرد؟

ويستطرد جهاد جريشة معلقا على لقطة طرد المدرب البرتغالي كارلوس كيروش في الشوط الثاني، بالقول: "كان على الحكم غاساما الصبر على كيروش، اللقطة لم تكن تستدعي الطرد، كذلك لقطة محمد النني في بداية المباراة ومع أول اعتراض أنذره بالبطاقة الصفراء وبشكل عام قراراته كان عنيفة ضد المنتخب المصري زيادة عن الطبيعي".

ويكمل: "الجمهور المصري شعر بالحكم غاساما طوال أحداث المباراة، شعرنا أن غاساما كان يستعرض نفسه خلال المواجهة ولكن في النهاية مواقف الحكم لم تؤثر على اللاعبين".

انتقادات واسعة

ويكشف جريشة مدى تأثر الحكم الغامبي بكاري غاساما بموجة الانتقادات التي طالته قبل مواجهة مصر والكاميرون، موضحا: "هذه الأمور من الوارد أن تؤثر على حكم ناشئ ولكن غاساما حكم كبير له خبرات ومن المفترض ألا تؤثر تلك الانتقادات عليه. يجب أن يظهر أنه ليس ضد مصر ولا مع الكاميرون".

ويختتم جهاد جريشة: "المعروف عن غاساما أنه من حكام النخبة في القارة الإفريقية وسيكون متواجدا في نهائيات كأس العالم المقبلة، وبشكل عام مواجهة مصر والكاميرون لم يكن بها أخطاء تحكيمية كبيرة".

من الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تأهل لنهائي كأس الأمم الإفريقية للمرة العاشرة في تاريخ الفراعنة، حيث يصطدم المصريون بمنتخب السنغال في نهائي النسخة الثالثة والثلاثين مساء الأحد المقبل على ملعب باول بيا الأولمبي بمدينة ياوندي الكاميرونية.