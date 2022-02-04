غزو أوكرانيا يفزع العالم.. "أسباب محددة" تمنع بوتن من الخطوة

رغم أن معظم التحليلات في الغرب تذهب إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن سيغزو أوكرانيا عما قريب، إلا أن مجلة "فورين بوليسي" رأت أن الأمر مستبعد لأسباب عدة.

وفي تقرير لها بعنوان: "روسيا لا تستطيع احتلال أوكرانيا، وإن أرادت ذلك" أشارت المجلة الأميركية إلى أن الجيش الروسي يتمتع بخبرة كبيرة توصله إلى خلاصة أن الغزو الواسع النطاق ليس فكرة جيدة.

وتقول المجلة إن المحللين الغربيين يعتقدون أن الغزو في الوقت الراهن بات أكثر ترجيحا نظرا لتحركات القوات الروسية بالقرب من الحدود، حتى أن البعض من هؤلاء ذهب إلى الاعتقاد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يأمل في احتلال كل أوكرانيا أو أجزاء منها، علاوة على إسقاط نظام حكم الرئيس فولوديمير زيلينسكي وتنصيب نظام موال له.

ولا ريب في أن وجود 80 كتيبة تكتيتية روسية على حدود أوكرانيا، بما يشمل 130 ألف جندي ودبابات ومدفعية، يمثل تهديدا لأوكرانيا، خاصة أن هذا الوجود العسكري تشي بأن أي هجوم قد يكون واسع النطاق، خاصة مع وجود قوات الحرس الوطني الروسي التي ستكون مسؤولة عن توفير الأمن في الأراضي الواقعة خلف خطوط العدو وتولي ملف أسرى الحرب والخدمات اللوجستية.

واعتبرت "فورين بوليسي" أن هذه كلها مؤشرات على وجود خطة شاملة للغزو.

لكن المجلة الأميركية استدركت قائلة إن أي نقاش حول الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار الموارد المتاحة للدولة الروسية، وتاريخ الاحتلال العسكري سواء لروسيا أو الاتحاد السوفيتي والقوى العظمى.

وقالت إن الاستيلاء على المدن الكبيرة والسيطرة عليها، بما في ذلك كييف أو خاركيف أو أوديسا يتطلب قوات ضخمة، لتدمير الجيش الأوكراني وسحق أي تمرد محتمل، أو دعم أي قوة أمنية دائمة يمكن تجنيدها من المتعاونين المحليين أو التعاقد معها من الخارج أوكرانيا.

ويبلغ عدد سكان العاصمة الأوكرانية كييف نحو 3 ملايين شخص يعيشون في منطقة حضرية كثيفة، بينما يبلغ عدد سكان أوكرانيا رسميا نحو 41 مليونا، مما يظهر الحجم الضخم الذي على القوات الروسية أن تتعامل معه.