واشنطن تجدد التزامها بدعم العملية السياسية فى الصحراء الغربية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية، فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن والمبعوث الشخصى للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية ستيفان دى ميستورا فى واشنطن العاصمة.

كما ناقش الجانبان، بحسب البيان، المشاركة الدبلوماسية مع الشركاء الدوليين لتعزيز عملية سياسية ذات مصداقية من شأنها أن تؤدى إلى حل دائم وجليل للصراع فى الصحراء الغربية.

وعلى صعيد آخر، رفض المتحدث الرسمى باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس الكشف عن أى أدلة أو تفاصيل بشأن "تحضيرات" مزعومة لدى روسيا لفبركة ذريعة تؤدى لتدخلها عسكريا فى أوكرانيا.

وقال برايس خلال مؤتمر صحفى له: "نستطيع القول إن لدى الولايات المتحدة معلومات حول أن روسيا تخطط لتنظيم تمثيلية على شكل هجوم زائف للقوات الأوكرانية أو استخباراتها كذريعة للتوغل اللاحق فى أوكرانيا".

وأضاف أن "أحد السيناريوهات المحتملة يشمل فبركة فيديو دعائى".

وفى معرض رده على سؤال حول مصدر تلك المعلومات، قال برايس إن مصدرها "معلومات استخباراتية تم رفع السرية عنها"، ورفض التوضيح بشأن كيف يمكن الاطلاع عليها.

وأضاف: "أنا لن أكشف عما هو متوفر لدينا"، ردا على طلب تقديم أى دليل محدد.