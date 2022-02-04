تونس.. 5715 إصابة جديدة بـ كورونا.. و25 وفاة

جدة - نرمين السيد - وقالت "الصحة التونسية" فى بيان لها حول الوضع الوبائى، إن أجمالى الإصابات بـ كورونا فى البلاد وصل إلى 930 ألفًا و90 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 26 ألفًا و496 حالة منذ بدء الجائحة.

وكان قد أكد عضو اللجنة العلمية التونسية لمحاربة "كورونا" ومدير عام المركز الوطنى لليقظة الدوائية رياض دغفوس، أنه سيتم رفع فى بعض القيود التى اتخذتها الحكومة فى 12 يناير الماضى، والمتعلقة بالموجة الخامسة لفيروس كورونا؛ فى مقدمتها حظر التجوال الجزئى "الليلى".

وأضاف رياض دغفوس، أنه من المتوقع نهاية الموجة الخامسة فى شهر مارس المقبل، قبل بداية شهر رمضان المعظم، وفقا للتطور الحالى للوضع الوبائى لفيروس كورونا فى تونس.

وأوضح أن المتحور المهيمن فى تونس حتى الآن هو الفرع الأصلى لـ "أوميكرون " المسمى BA.1، مشيرا إلى أن تونس لم تكتشف ولم تسجل حتى اليوم أى حالات بالمتحور الجديد "أوميكرون".