كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 27 ألف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية, 27 ألفا و443 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و24 وفاة.



جدة - نرمين السيد - سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية, 27 ألفا و443 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و24 وفاة. وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس، بأن إجمالي عدد الاصابات في البلاد بلغ 934 ألفا و656، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 6836.

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