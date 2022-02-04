اليابان: الغارة الأمريكية لقتل زعيم داعش مهمة لسلام الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - اعتبر كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، أن الغارة التى نفذتها قوات أمريكية خاصة فى شمال غرب سوريا، وأدت إلى مقتل زعيم تنظيم داعش، تمثل خطوة مهمة نحو السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط، حسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية.





وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن أعلن، أمس الخميس، مقتل زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم الهاشمى القرشى، عندما فجر نفسه وأفراد من عائلته خلال غارة أمريكية. وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جون كيربى، أنه تم التأكد من هوية زعيم تنظيم داعش القتيل عبدالله قرشى، من خلال الحمض النووى وبصماته، لافتا إلى أن هناك "دلائل قوية" على أن تنظيم داعش وليس القوات الأمريكية هو المسؤول عن سقوط قتلى مدنيين فى غارة أمريكية فى سوريا، أودت بحياة زعيم التنظيم هناك.

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