كوريا الجنوبية تسجل 27443 إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية الجنوبية عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية، منها أن إجمالى عدد الإصابات فى البلاد بلغ 934 ألفا و656 فيما بلغ إجمالى الوفيات 6836.

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