حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي وأهم شروط ومميزات التمويل العقاري المقدم من البنك

حرص مصرف الراجحي على تقديم تمويلات لجميع عملائه، ومن ضمنها التمويل التأجيري للسيارات، بالإضافة إلى التمويل العقاري المدعوم، وذلك طبقاً للشروط المتعلقة بالتمويل العقاري، ومن الجدير بالذكر أن بنك الراجحي من البنوك التي تخضع للهيئة الشرعية في المملكة العربية السعودية.

حاسبة التمويل العقاري بنك الراجحي

هناك مجموعة من الخطوات التي يتم إتباعها، حتى يتم التعرف على حاسبة قيمة التمويل لها، تبعاً للشروط التالية، وهي:

في البداية يتم التوجه إلى مصرف الراجحي آلة حاسبة، ولاسيما التمويل العقاري المقدم للجميع مجاناً.

يتم اختيار القطاع الوظيفي الذي يعمل به المتقدم سواء كان حكومي أو خاص أو شبه حكومي.

يقوم المواطن بإدخال العمر، وهذا الأمر يعد واحد من أهم الشروط الهامة.

إدخال آجال الاستحقاق الذي يرغب فيه الشخص.

يقوم المواطن بتسجيل سعر العقار الذي يرغب فيه.

دفع الدفعة الأولى من التمويل والتي يتم إدخالها بشكل تلقائي من حاسبة التمويل بنك الراجحي.

النقر على أيقونة احسب، وسيظهر في النهاية إجمالي القرض العقاري أو التمويل العقاري الراجحي الذي تم حسابه.

مزايا تمويل العقارات من بنك الراجحي

يتمتع بنك الراجحي بالعديد من المزايا التي جعلته مميزاً بين البنوك، الأمر الذي جعله من البنوك التي تحظى على رضا العملاء، وإليكم أهم مزايا تمويل العقارات، كالتالي:

يتمتع التمويل بأنه يتم الادخار فيه على فترات طويلة، فالدفعة الأولى هي 10٪ فقط من التمويل.

تتاح حاسبة التمويل للجميع، فيكون بإمكان أي فرد استخدام أي حاسبة من حاسبات المصرف بشكل سهل وبدون أي مشاكل.

يصل مبلغ تمويل العقارات نحو 5 ملايين ريال سعودي.

يتمتع تمويل بنك الراجحي العقاري بأنه يتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية، وأنه خاضع للهيئة الشرعية.

يصل تمويل البنك إلى 30 سنة.

شروط التمويل العقاري الراجحي

هناك مجموعة من الشروط التي لابد من تطابقها على جميع المتقدمين، للحصول على التمويل العقاري، وإليكم هذه الشروط، كالتالي: