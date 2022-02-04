نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الدعم السكني لهذا الشهر فبراير ٢٠٢٢ رجب 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول الدعم السكني لهذا الشهر وهو شهر فبراير ٢٠٢٢ م وشهر رجب 1443 هـ ؛ حيث إن موعد صرف راتب سكني هو من المعلومات التي ينبغي على كافة أبناء المملكة العربية السُّعُودية المستفيدين من الدعم السكني ؛ الاطّلاع عليها معرفتها جيدا من أجل صرف قيمة الدعم عند إيداعها مباشرةً ، ولذلك ؛ سوف يتم عبر الفقرات التالية على موقع ثقفني توضيح موعد صرف الدعم السكني لشهر فبراير ورجب بالتفصيل.

موعد نزول الدعم السكني لهذا الشهر فبراير ٢٠٢٢

في يوم [24/02/2022م الموافق 23/07/1443ه‍] ؛ حيث قد تم الإعلان من خلال وزارة الإسكان في المملكة العربية السُّعُودية و بوابه دعم سكني أن موعد صرف دعم وراتب سكني لهذا الشهر وهو شهر فبراير أو شباط ؛ سوف يوافق يوم 24 فبراير 2022 م ؛ حيث سوف يتم إيداع قيمة الدعم في هذا اليوم في الأرصدة البنكية لجميع الأفراد المستفيدين ؛ ليكونوا قادرين على صرفها في اليوم التالي مباشرةً.

موعد نزول الدعم السكني لهذا الشهر بالهجري

صرف دعم سكني في يوم [23 رجب 1443هـ] ؛ حيث تجدر الإشارة إلى أن التقويم الهجري لا يزال هو الأكثر استخداما داخل المملكة العربية السُّعُودية ولذلك يتطلع جميع الأفراد إلى معرفة التواريخ الهامة للتقويم الهجري وفيما يخص موعد صرف دعم سكني لهذا الشهر للمستفيدين فإنه سوف يوافق التقويم الهجري وتقويم أم القرى بالمملكة فسوف يكون في الثالث والعشرين من شهر رجب لعام ١٤٤٣ ه‍.

كم مبلغ الدعم السكني الشهري

إن برنامَج الدعم السكني يسعى طوال الوقت إلى توفير كافه سبل الراحة للمواطنين خصوصا الذين لا يتمكنون من توفير مسكن أو مأوى مناسب لهم ويذكر أن المبلغ بها مسكني يختلف من شركه إلى أخرى وعلى هذا لا يتم تحديد قيمه الدعم إلا بعد مراجعته وفحص البيانات والتأكد منه. أما قيمة الدعم السكني بوجه عام لكل أسرة فهي تأتي على النحو التالي:

قيمه دعم بنسبه ١٠٠ ٪ للأفراد الذين تُعاد أو تقل قيمه الدخل الشهري لديهم عن 14000 ريال سعودي.

قيمه دعم بنسبة 95 ٪ للأفراد أصحاب الدخل الشهري الذي يبلغ 15 ألف ريال سعودي.

قيمه الدعم بنسبه 90% إذا كان الدخل الشهري يبلغ 16000 ريال سعودي.

قيمه دعم سكني بنسبه 85% إذا كان الدخل الشهري يبلغ 17000 ريال سعودي.

وتصل قيمه دعم سكني إلى نسبة 80% في حالة إذا كان الدخل الشهري يعادل 18000 ريال سعودي.

كما تصل قيمه الدعم السكني إلى 75% اذا كان الدخل الشهري 19000 ريال سعودي.

وتبلغ قيمة دعم سكني 70% اذا كان العائد الشهري للأسرة يبلغ 20 ألف ريال سعودي.

ويذكر أنه هناك بعض الحالات التي يتم بها رفع قيمة نسب الدعم السكني المقدم إليها بنسبه 5% كلما زاد عدد أفراد الأسرة كما لا يتم صرف دعم سكني للأسر والأفراد إلا بعد مراجعة البيانات والتدقيق والمطابقة والتأكد بالفعل من استحقاقهم للحصول على هذا الدعم.