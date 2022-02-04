نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاق المغامرة.. تحديث فري فاير الجديد و6 مميزات جديدة في free fire new update في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد تحديث فري فاير الجديد من أكثر ما يبحث عنه عشاق تلك اللعبة، التي حازت إعجاب الكثيرون من الكبار والصغار على مستوى العالم، لأن بها نسبة كبيرة من التشويق والإثارة حيث الحصول على العديد من الجوائز وهذا ما يجذب لها الكثيرين، ومع بداية العام الحالي 2022 بدأ إصدار تحديث اللعبة الذي يحتوي على المزيد من التحديثات بها.

تحديث فري فاير الجديد

لعبة فري فاير من الألعاب المغامرات الأولى التي نجد أن الكثير يلعبها ونجد أن هذه اللعبة علينا شحن جواهر فري فاير للعب فيها وقضاء وقت ممتع وإليك بعض التحديثات التي تم إصدارها فيما يلي:

تم العمل على تطوير زر القناص من خلال الضغط الطويلة حيث الوصول إلى شخصية سكايلر الجديدة.

يمكنك الضغط على زر المهارة حتى تستمر في التواجد بداخل اللعبة.

تم تحديث الشفاء لإحياء الأصدقاء الموجودين معك في نفس المجموعة.

زاد نشاط زينة لتصبح حية في أوقات كثيرة وخاصة الأوقات الصعبة.

على اللاعب اختيار وقت تعافيه وذلك من خلال الإقلال من سرعة الشراهة باللعبة.

تم زيادة سرعة المعدات.

طريقة تحديث لعبة فري فاير

إليك طرق تحديث لعبة فري فاير للأجهزة الأندرويد:

أولاً علينا الاتصال بشبكة الواي فاي أو بيانات الهاتف ومنها الدخول على أيقونة متجر الألعاب.

ثانياً البحث عن اللعبة المرادة وهي لعبة فري فاير ولكن عليك اختيار اللعبة التي مكتوب بجانبها تحديث الإنارة.

قم بتثبيت اللعبة على هاتفك المحمول.

بعد وقت قليل ستجد أن اللعبة تم تثبيتها الآن قم باللعب.

متطلبات تنزيل تحديث فري فاير

عليك إتباع التعليمات السابقة في جهازك الأندرويد لتحميل اللعبة ولكن أولاً عليك التأكد من نسخة تليفونك الاندرويد والتي لابد أن تكون 4.1 فيما أعلى من ذلك.

بلغ عدد الأشخاص الذين قاموا بتحميل التحديث الجديد للعبة بما يقارب من مائة مليون فرد.

في نهاية المقال فكان الحديث عن تحديث فري فاير الجديد والذي تم إصداره في متصف شهر يناير لعام 2022 وبالتحديد في اليوم الرابع عشر من الشهر وقد عرضنا التحديثات الجديدة للعبة كما قمنا بعرض كيفية تحميل اللعبة على الأجهزة الأندرويد وضرورة امتلاك هاتف عالي