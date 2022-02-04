بعد إقصاء "الأسود".. هكذا احتفظ "الفراعنة" بـ5 أرقام قياسية

لم يكن تأهلا عاديا على حساب الكاميرون صاحبة الأرض والضيافة، بل كان استمرارا لحلقة الأرقام القياسية لمنتخب مصر في بطولات كأس الأمم الإفريقية على مدار تاريخها.

وتأهل منتخب مصر الأول لنهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالكاميرون، بعد إقصاء "الأسود" من الدور نصف النهائي، بالفوز بركلات الترجيح النهائي بنتيجة 3-1.

أرقام قياسية للفراعنة في "كان"

وبتأهل الفراعنة إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة العاشرة بتاريخ المصريين، حقق أبناء النيل 5 أرقام قياسية نستعرضها في السطور التالية.

أصبح المنتخب المصري أكثر منتخب يحقق نقاط في بطولة كأس الأمم الإفريقية برصيد 188 نقطة، بالإضافة إلى وصول الفراعنة إلى الدور نصف النهائي أكثر من أي منتخب أخر بـ 16 مرة كان آخرها مواجهة الكاميرون بنسخة 2021.

وأصبح الفراعنة أكثر منتخب إفريقي يصل إلى المباراة النهائية لبطولات "الكان" برصيد 10 نهائيات حقق المصريون اللقب في 7 مرات نسخ أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010، مقابل 3 هزائم كان آخرها هزيمة مصر ضد الكاميرون في نهائي نسخة 2017 بالغابون.

ويملك المنتخب الوطني الرقم القياسي في الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية برصيد 7 مرات، حيث يطمح رفاق محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي في تعزيز الرقم بالفوز بنخسة 2021 أمام السنغال.

وتعود سلسلة اللا هزيمة في بطولات كأس الأمم الإفريقية منذ انطلاق أول نسخة في عام 1957 بالعاصمة السودانية الخرطوم، إلى المنتخب المصري برصيد 24 مباراة بدون خسارة.

ويلتقي المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي، مساء الأحد، المقبل الموافق 6 فبراير، على ملعب باول بيا الأولمبي بمدينة "ياوندي" الكاميرونية، ضمن إطار منافسات نهائي النسخة الثالثة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث تأهل "أسود التيرانغا" للمواجهة الختامية بفضل الفوز على بوركينا فاسو في نصف النهائي بنتيجة 3-1.