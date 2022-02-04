ماتاريلا يؤدى اليمين رئيسا لإيطاليا لولاية جديدة

جدة - نرمين السيد - وفى حضور البرلمانيين ورئيس الحكومة ماريو دراجى، قال ماتاريلا إن "إطالة أمد حالة عدم اليقين السياسى العميق والتوتر كان يمكنها أن تعرض للخطر آفاق انتعاش البلاد الملتزمة بالخروج من لحظة صعبة جدًا".
وأضاف ماتاريلا: "فى أوروبا لا يمكننا أن نقبل الآن أن تهب رياح المواجهة مرة أخرى"، مشددًا على أن "استعراض القوة يجب أن يحل مكانها التوافق المتبادل".
وأعاد البرلمان الإيطالى انتخاب ماتاريلا، 80 عاما، رئيسًا لإيطاليا بعد ماراثون برلمانى سلط الضوء على الانقسامات العميقة بين الأحزاب المشاركة فى الحكومة، فى لحظة محورية للتعافى بعد كوفيد-19، حيث ينظر الإيطاليون لماتاريلا باعتباره ضمانة للاستقرار.
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