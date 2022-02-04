دبلوماسى روسى: زيارة جونسون المحتملة لموسكو لم تطرح بعد

جدة - نرمين السيد - أعلن السفير الروسى لدى لندن أندريه كيلين، اليوم الجمعة، أن مسألة زيارة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون لم تناقش بعد فى الأروقة السياسية الروسية.





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