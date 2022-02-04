العراق: زودنا التحالف الدولى بمعلومات قادت لمقتل زعيم داعش

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أمس الخميس، إن جهاز المخابرات العراقى زود التحالف الدولى لمحاربة الإرهاب بمعلومات دقيقة، قادت إلى مكان زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم الهاشمى القرشى.





وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن أعلن، أمس الخميس، أن القرشى فجر نفسه مع أفراد عائلته خلال غارة أمريكية فى سوريا. وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جون كيربى، أنه تم التأكد من هوية زعيم تنظيم داعش القتيل عبدالله قرشى، من خلال الحمض النووى وبصماته، لافتا إلى أن هناك "دلائل قوية" على أن تنظيم داعش وليس القوات الأمريكية هو المسؤول عن سقوط قتلى مدنيين فى غارة أمريكية فى سوريا، أودت بحياة زعيم التنظيم هناك.

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