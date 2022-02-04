التشيك تدعو إلى ضبط النفس بشأن التوترات على الحدود الأوكرانية الروسية

جدة - نرمين السيد - ورجح زيمان - حسبما ذكر راديو براغ الدولى اليوم الجمعة - أن تصعيد التوترات سيبقى على مستوى الخطاب، وأنه سيتم إيجاد حل سلمى فى نهاية المطاف.

وتصاعدت حدة التوتر فى شرق أوروبا بسبب تعزيزات عسكرية روسية بالقرب من حدودها مع أوكرانيا، وتقول أوكرانيا إن روسيا أرسلت دبابات ومدفعية وقناصة إلى الجبهة فى المناطق التى يسيطر عليها المتمردون.

ورغم أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لم يكشف عن نية بلاده غزو أوكرانيا، لكن أجهزة المخابرات الغربية وكذلك الأوكرانية، تعتقد أن ذلك قد يحدث فى أى لحظة.