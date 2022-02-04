بإيداع فورى تمويلك نقدى بدون تحويل الراتب وبأقساط ميسرة ومجدولة

بإيداع فورى تمويلك نقدى بدون تحويل الراتب ، عرض تمويل شخصي بمبالغ مالية تخدم احتياجات الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يسعى العديد من العملاء بالمملكة للاستفادة من منتجات تمويلية بصيغة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وبتسهيلات في السداد تتناسب مع الراتب الشهري وتتلائم مع الإلتزامات المالية للشخص المتقدم بالطلب ، كما يبحث العميل عن سيولة نقدية سريعة وفورية بإجراءات سهلة وميسرة .

بإيداع فورى تمويلك نقدى بدون تحويل الراتب

تمويل كاش ونقدى بدون تحويل الراتب ، أحد منتجات التمويل الشخصي التي توفرها منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تعتبر منصة سلفة أول منصة إلكترونية مصرحة من البنك المركزي السعودي ساما ، والتي تقدم عروض التمويل الشخصي بصيغة إسلامية تحت رقابة وإشراف البنك المركزي ، حيث توفر منصة سلفة للعملاء من خلال هذا المنتج مبالغ مالية تلبي الاحتياجات المالية الطارئة لهم ، وذلك من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما تعمل منصة سلفة الإلكترونية علي سرعة إيداع مبلغ التمويل الشخصي ، وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع العملاء ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، كما يمكن أن تتعرف من خلال متابعة هذا المقال علي كيفية البدأ في تقديم طلب التمويل الشخصي النقدى والفورى بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية.

مميزات التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد

قامت منصة سلفة الإلكترونية بتصميم تمويل شخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. التمويل الشخصي من منصة سلفة لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب. قرض نقدى متاح بهامش ربح تنافسي. يمكن أن يقوم الشخص المتقدم بالطلب بالحصول على مبالغ مالية تبدأ من 1000 ريال وبحد أقصي يصل إلى 5000 ريال سعودي ، من خلال التمويل الشخصي المتاح لدي منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد بالمملكة. موافقة سريعة وفورية من منصة سلفة علي طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي سلفة. تعمل منصة سلفة علي سرعة إيداع مبلغ التمويل الشخصي في الحساب الخاص بالشخص المتقدم بالطلب. موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية. أنتجت منصة سلفة الإلكترونية للعميل إمكانية تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة ، وذلك بما يتناسب مع الراتب الشهري للعميل ويتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى.

كيفية البدأ في طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية