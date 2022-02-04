نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للجير والصفار.. وصفة سحرية بسيطة لتبييض الأسنان كالثلج في يوم واحد بمكونات منزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير منا على وصفة سحرية بسيطة لتبييض الأسنان كالثلج في يوم واحد، حيث إن الأسنان البيضاء هي التي تعطي جاذبية أثناء الابتسامة، فكثيراً منا يستخدم معجون الأسنان المباع في الصيدليات ولكن هناك بعض هذه الأنواع تعمل على تآكل طبقة المينا الموجودة على الأسنان، لذلك يمكنك استخدام وصفات طبيعية لتبييض أسنانك بكل سهولة وتكاليف بسيطة، والتي نعرضها من خلال المقال.

وصفة سحرية بسيطة لتبييض الأسنان كالثلج في يوم واحد

بدلاً من الذهاب إلى أطباء الأسنان لتقوم بتنظيف وتبيض الاسنان والجير المتراكم على الأسنان، والذي يعطي شكلاً غير لائق بوجهك عليك استخدام الوصفات تبيض السنان كالثلج التي سنقوم بعرضها من خلال قراءتك للسطور القادمة.

الليمون وزيت الزيتون

اجعل أسنانك ناصعة البياض لونها مثل لون الثلج باستخدام الوصفة التالية:

المكونات

نصف كوب من زيت الزيتون.

ونصف كوب من عصير الليمون.

فرشاة أسنان نظيفة وناعمة.

زجاجة.

طريقة التحضير

أولا قومي بوضع زيت الزيتون في زجاجة.

بعد ذلك أضيفي إليه عصير الليمون.

ثم رجي الزجاجة جيداً.

بعد ذلك ضعي الفرشاة في الزجاجة، و اغمسيها بالخليط.

ثم قومي بتنظيف أسنانك بها جيداً.

بعد ذلك كرري الاستخدام مرة بعد كل وجبة.

كما يمكنك الاحتفاظ بالمحلول في الثلاجة لاستخدامه باستمرار.

وصفة لتبيض الأسنان في يوم واحد

يعتبر البيكنج بودر من المواد الفعالة التي تعمل على تبييض الأسنان بسرعة، وإليك طريقة تحضير الخلطة فيما يلي:

المكونات

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

وملعقة كبيرة من معجون الأسنان المتوفر لديك.

ملعقتين من عصير الليمون الطازج.

ثلاث ملاعق كبيرة من الماء الفاتر.

فرشاة الأسنان الخاصة بك.

طريقة التحضير

أولا في طبق صغير ضعي كمية البيكنج بودر.

بعد ذلك اخلطيه بالماء حتى يذوب.

ثم ضعي عصير الليمون عليهم، وأكملي التقليب.

بعد ذلك قومي بوضع معجون الأسنان.

ثم اخلطيهم ليصبح لديك مبيض اسنان رائع.

بعد ذلك استخدمي فرشاة أسنانك وضعيها في الخليط، ونظفي أسنانك جيداً.

ثم كرري الاستخدام بعد كل مرة تتناولين في طعام أو شراب.

بعد ذلك احتفظي بالخليط لمدة أسبوع كامل.

في الختام هذا المقال فقد قمنا بالحديث عن وصفة سحرية بسيطة لتبييض الأسنان كالثلج في يوم واحد، وعرضنا أهم مكوناتها، وأهم المواد التي تعمل على تبييض الأسنان ومنها البيكنج بودر، وزيت الزيتون وعصير الليمون.