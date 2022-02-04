بوتين يشيد بالعلاقات غير المسبوقة مع الصين فى عهد شى جين بينج

جدة - نرمين السيد - أشاد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بالعلاقات الوثيقة غير المسبوقة بين روسيا والصين، وذلك خلال لقاء مع نظيره الصينى شى جين بينج، قبل ساعات من افتتاح أولمبياد 2022، حسبما نقلت "فرانس برس".





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