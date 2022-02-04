متاح الآن 50,000 ريال تمويل إمكان بأقساط ميسرة بدون كفيل أو بدون تحويل راتبك

أصبح تمويل إمكان متاح الآن عبر تطبيق الجوال التابع إلى الشركة حيث يمكن التقديم الإلكتروني على التمويل الميسر في خلال دقائق معدودة بدون الذهاب إلى أي فرع من فروع شركة إمكان للتمويل بالمملكة فقد سهلت الشركة على العملاء السعوديين الحصول على التمويل المناسب بمبلغ تمويل يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي بموافقة فورية عند تطابق جميع الشروط والأحكام المطلوبة ومن ضمنها إح سجل ائتماني لأي عميل متقدم حاصل على الجنسية السعودية ويمتلك دخل ثابت وعمر يبدأ من خمسة وعشرون سنه فأكثر من ذلك للحصول على عرض تمويل بدون كفيل غارم وبلا تحويل الراتب الشهري بفترة سداد 24 شهر من خلال شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

شروط الموافقة على طلب التمويل الميسر عبر شركة إمكان بالمملكة

يجب عند قيام العملاء السعوديين الراغبين في طلب التمويل الشخصي لدى شركة إمكان بالتعاون مع بنك الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية بتوفير جميع الشروط والمتطلبات اللازمة للموافقة على طلب التمويل الميسر ومن ضمنها توفير سجل ائتماني مع تقرير سمة السعودي وغيرها من الشروط التي سوف نوضحها بالتفصيل كالتالي بالتفصيل اليوم:

يجب أن يتم توفير فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر للمواطنين السعوديين الذين يعملون في القطاع الخاص فقط لا غير.

لابد من توفير تقرير سمة السعودي قبل التقديم على التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان.

كذلك يجب أن يكون المتقدم يبلغ من العمر خمسة وعشرون سنه على الأقل حتى ستون سنه بموافقة الشركة عند الطلب.

الدخل الشهري المطلوب من عميل مصرف الراجحي يساوي 2000 ريال فأكثر من ذلك.

كذلك الدخل الشهري الثابت المطلوب من غير عملاء مصرف الراجحي يساوي خمسة آلاف ريال سعودي على الأقل.

مزايا التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان