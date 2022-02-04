حساب المواطن تسجيل دخول ca.gov.sa البوابة الإلكترونية

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عمر شويل - جدة برنامج حساب المواطن تسجيل دخول البوابة الإلكترونية والاستعلام برقم الهوية عن الخدمات التي يقدمها بما فيها تحديث حساب المواطن؛ حيث يعد من أهم البرامج الدعم التي أنشأتها الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف تخفيف الأعباء على بعض فئات المجتمع، التي تأثرت بالتحسينات الاقتصادية، سواء تأثير مباشر أو غير مباشر؛ حيث يقوم برنامج حساب المواطن بإعادة توزيع الموارد التي تخصصها الحكومة للفئات المستحقة، ويعد الهدف الأساسي هو تحقيق الحماية الاجتماعية للفئات التي وقع عليها الضرر، في صورة دعم مادي يصل للمستحقين بشكل مباشر.

حساب المواطن تسجيل دخول

حساب المواطن تسجيل دخول هي خدمة إلكترونية أتاحتها الحكومة السعودية للفئات المستحقة؛ للتسجيل في برنامج حساب المواطن عبر الرابط الرسمي؛ حيث يقوم من تنطبق عليه الشروط بفتح حساب جديد، وتسجيل كافة المعلومات والبيانات المطلوبة، ومن ثم إرفاق الملفات المطلوبة، ولكن عند الإعلان رسميًا عن فتح التسجيل؛ لأن تسجيل جديد معلق في الفترة الحالية، بالخطوات الآتية:

الانتقال إلى البوابة الإلكترونية حساب المواطن. النقر على أيقونة التسجيل. القيام بتسجيل كافة المعلومات المطلوبة. العمل على تسجيل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال وغيرها من البيانات. النقر بالموافقة على الشروط والأحكام. النقر على أيقونة تسجيل، وإدخال كلمة المرور المرسلة عبر رقم الجوال الذي تم تسجيله.

تصل المستخدم رسالة تفيد بنجاح عملية التسجيل، بعد ذلك يقوم بتعيين كلمة المرور الدائمة، واسم المستخدم الذي يعتمده في تسجيل دخول حساب المواطن في كل مرة، ثم يقوم بتسجيل البيانات الخاصة بالتابعين، ويقوم برفع المستندات المطلوبة، ويقوم بالنقر على أيقونة تسجيل، وهنا يصل للمستخدم إشعار برقم المعاملة.

حساب المواطن تسجيل جديد

أطلق برنامج حساب المواطن البوابة الإلكترونية ca.gov.sa؛ لكي يتمكن كل من يرغب في التسجيل في حساب المواطن مستخدم جديد من إنشاء حساب بكل سهولة، وذلك من خلال بعض الخطوات عبر تسجيل دخول حساب المواطن، ولكن التسجيل معلقًا في الفترة الحالية، وبالتالي لا تستقبل بوابة حساب المواطن طلبات جديدة، ويرجع ذلك نتيجة التعديلات المقررة على ضوابط الدعم.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

يستطيع المستفيدين من برنامج حساب المواطن الاستعلام عن نتائج الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن؛ حيث يقوم المستعلم بتسجيل كلمة المرور واسم المستخدم والرمز المائي، ويتبع باقي الخطوات حتى تظهر كافة البيانات والتفاصيل، ولكن تختلف قيمة الدعم في حساب المواطن من مستفيد لآخر وهذا يتوقف على:

الدخل الشهري.

عدد التابعين.

ولكن بصفة عامة لا تقل قيمة دعم حساب المواطن عن 300 ريال سعودي.

كما أن هناك مجموعة من الشروط التي بمقتضاها يستطيع الفرد صرف الدعم.

تحديث حساب المواطن تسجيل

يتيح برنامج حساب المواطن فرصة للمستفيدين من دعم حساب المواطن الشهري تحديث البيانات في حساب المواطن، وترجع أهمية التحديث إلى ضمان استمرارية صرف الدعم؛ لأنه في حالة عدم تطابق البيانات ينتج عنه عدم أهلية حساب المواطن، ويمكن تحديث رقم الجوال مثلًا في حساب المواطن في حالة التغيير من خلال الخطوات التالية:

تسجيل دخول حساب المواطن. تسجيل بيانات الدخول من اسم المستخدم وكلمة المرور. الانتقال إلى بيانات المستفيد. تحديث رقم الجوال عن طريق كتابة الرقم الجديد. النقر على حفظ التعديلات.

تقديم اعتراض حساب المواطن

يستطيع المستفيدين من برنامج حساب المواطن تقديم اعتراض حساب المواطن في حالة عدم الأهلية عن الدورة الحالية؛ حيث يسمح البرنامج للمستفيدين تقديم الاعتراض في مدة أقصاها 90 يوم، وفيما يلي خطوات اعتراض حساب المواطن:

تسجيل دخول حساب المواطن. تسجيل بيانات الحساب الشخصي. فتح تبويب حسابي. اختيار دفعة حساب المواطن المراد تقديم اعتراض بشأنها. رفع اعتراض حساب المواطن. تسجيل البيانات المطلوبة، والنقر على خيار تسجيل.

تطبيق حساب المواطن

تطبيق حساب المواطن هو أحد التطبيقات الإلكترونية الذي يتم تثبيتها على أجهزة الهواتف المحمولة من متجر التطبيقات الخاص بنوع الجوال، ويتميز تطبيق حساب المواطن بأنه يصلح لجميع أنواع الهواتف الذكية، كما أنه يُمكّن المستفيد من تسجيل دخول حساب المواطن والاستعلام عن الخدمات برقم الهوية، بما فيا الاستعلام عن تفاصيل الدفعات المالية والحساب الشخصي، والتعرف على نتائج اعتراض حساب المواطن وغيرها من خدمات حساب المواطن الإلكترونية.

رابط التسجيل في حساب المواطن

أطلقت وزارة الموارد البشرية برنامج حساب المواطن كوسيلة لتعويض الفئات التي تأثرت سلبيًا بالمبادرات التي شهدتها البلاد ماديًا، في صورة راتب شهري يحصل عليه المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط التسجيل، المتمثلة في الجنسية السعودية والإقامة الدائمة بالمملكة، بالإضافة إلى تسجيل بيانات دقيقة وصحيحة، فمن خلال التسجيل في البوابة الإلكترونية ca.gov.sa، وقبول طلب التسجيل بعد دراسة الحالة يستطيع المستفيد صرف حساب المواطن، ولكن التسجيل معلق غي الفترة الحالة.

في النهاية نكون تعرفنا على حساب المواطن تسجيل دخول البوابة الإلكترونية ca.gov.sa، بالإضافة إلى كيفية تحديث حساب المواطن.