تمويلك العقاري من مصرف الراجحي وفوقه تمويل شخصي بـ0% هامش ربح

يوضح مصرف الراجحي أن تمويلك العقاري من مصرف الراجحي، يعطيك هامش ربحي صفر بالمائة على التمويل الشخصي، كما ورد في تغريده له عبر الصفحة الرسمية لمصرف الراجحي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، أومن خلال الموقع الرسمي لبنك الراجحي، وفيما يلي سوف نوضح لكم مميزات منتجات التمويل العقاري التي يمنحها المصرف لعملائه.

مميزات تمويلك العقاري من مصرف الراجحي

يتميز بمنحه هامش ربحي تنافسي.

يتيح فترة سداد للعميل على المنتجات المدعومة تصل مدتها إلى 25 سنة، وفترة سداد للمنتجات الغير مدعومة تصل إلى 35 سنة.

النسبة السنوية تصل إلى معدل 2.9 بالمائة.

كما أوضح مصرف الراجحي أن هذا العرض خاص بمنتجات التمويل العقاري المدعومة والغير مدعومة.

أحكام وشروط تغيير نسبة التمويل الشخصي إلى 0%

تتغير نسبة التمويل الشخصي إلى نسبة 0%، وذلك بعد تنفيذ طلب التمويل الشخصي والتمويل العقاري.

ألا تتجاوز المدة المستغرقة بين تنفيذ التمويل العقاري، والتمويل الشخصي عن 60 يوم.

يتطلب تنفيذ طلب التمويل الشخصي أولا، ومن ثم القيام بتنفيذ طلب التمويل العقاري.

الشروط والأحكام تطبق على كافة منتجات التمويل الشخصي والعقاري، كما هي دون حدوث أي تغيير عليها.

تطبق شروط وأحكام الشريعة الإسلامية، حيث ان جميع منتجات التمويل العقاري من مصرف الراجحي متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومصممة استنادًا إلى مبادئ إسلامية.

إمكانية سداد المبالغ المتبقية مبكرا قبل موعد استحقاقها، والتواصل مع المصرف لمعرفة كل ما يتعلق بتلك الشروط.

ماذا يحدث في حالة رغبة العميل في بيع العقار قبل سداد استحقاقات التمويل العقاري المتبقية عليه؟

أوضح مصرف الراجحي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص به، الإجابة على هذا الاستفسار، وجاءت كذلك يتعين على العميل في هذه الحالة سداد أصل المبالغ المستحقة بشكل فوري، وذلك وفقا لشروط السداد المبكر، ومن ثم سوف يقوم المصرف بإحالة ملكية العقار للعميل، أو إلى غيره بناء على هذا الطلب.

كيفية التقديم للحصول على تمويلك العقاري من بنك الراجحي

يرجى التوجه بزيارة أقرب فرع من فروع مصرف الراجحي بالمملكة.

أو من خلال الاتصال على رقم 800124122.

أو التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي، واتباع كافة التعليمات.

حاسبة التمويل العقاري

يتيح مصرف الراجحي لعملائه خدمة حاسبة التمويل العقاري، والتي تتيح للعملاء معرفة قيمة المبالغ المستحقة.