نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباشراً الآن” موعد مباراة الحزم والشباب اليوم 2022/02/05 والقناة الناقلة وترتيب الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستقبل ملعب نادي الحزم موعد مباراة الحزم والشباب، في أطار مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لحساب الجولة رقم 19، يدخل نادي الحزم صاحب الأرض والجمهور اللقاء اليوم بطموح الفوز، بعد أن حقق أنتصار غالي في الجولة ألماضية على فريق الرائد بهدفين نظيفين، رفع رصيده إلي النقطة 14 في المركز أل 16 والأخير في الجدول، بينما فريق الشباب الذي يعاني في المباريات الأخيرة، فقط تعادل الليوث في أخر 3 لقاءات في المسابقة، كان أخرها في الجولة الماضية أمام فريق الفتح بهدف لكل فريق.

الشباب السعودي يمتلك كل مقومات الفوز اليوم، فهو صاحب أقوى خط هجوم في الدوري السعودي بالمشاركة مع الفريق المتصدر للمسابقة أتحاد جدة برصيد 34 هدف، ويعتبر أقل فرق الدوري هزيمة أيضاً برصيد هزيمتين، وهو نفس عدد الهزيمة التي مني بها الهلال والاتحاد كأقل فرق هزيمة في المسابقة، ويرغب الشباب في تكرار الفوز اليوم على الحزم، مثل ما فاز في الدور الأول عليه بنتيجة هدفين لهدف.

موعد مباراة الحزم والشباب اليوم

12.50 : ظهراً بالتوقيت العالمي جرينتش.

13.50 : بتوقيت كلاً من تونس، المغرب، الجزائر.

14.50 : مساءً بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، ليبيا.

15.50 : مساءً بتوقيت مكة المكرمة، سوريا، الأردن، العراق.

16.50 : بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 17 13 2 2 13 13:34 21 41 2 النصر 18 11 2 5 12 17:31 14 35 3 الشباب 18 9 7 2 12 19:34 15 34 4 الهلال 17 8 7 2 13 20:29 9 31 5 ضمك 18 8 6 4 12 23:24 1 30 6 الفيحاء 18 6 7 5 12 14:16 2 25 7 أبها 18 7 4 7 12 25:19 -6 25 8 الرائد 18 7 3 8 12 27:25 -2 24 9 الأهلي 18 4 8 6 12 24:22 -2 20 10 الإتفاق 18 4 7 7 12 30:24 -6 19 11 الطائي 18 6 1 11 12 29:16 -13 19 12 الفتح 17 4 6 7 13 23:21 -2 18 13 التعاون 18 4 5 9 12 35:29 -6 17 14 الباطن 18 3 7 8 12 21:14 -7 16 15 الفيصلي 17 3 7 7 13 26:17 -9 16 16 الحزم 18 3 5 10 12 22:13 -9 14

القناة الناقلة مباراة الحزم والشباب

تنقل المباراة عبر شاشة قنوات ssc الرياضية السعودية الجديدة، ولم يتم تحديد القناة الناقلة ولا معلق اللقاء حتى الآن وسنوافيكم بهما فور الإعلان عنهم.

مباراة الحزم ضد الشباب في الدوري

تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري يميل لصالح الليوث، فقد تقابل الفريقين قبل هذا اللقاء في دوري المحترفين في 5 مباريات، انتهت جميعها بفوز نادي الشباب، ولم يستطيع نادي الحزم الفوز في أي مباراة، سجل الشباب 12 هدف في شباك الحزم، بينما سجل الحزم هدفين فقط في شباك الشباب.

موعد مباراة الحزم والشباب القادمة