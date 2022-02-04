محمد بن زايد: التضامن سبيل البشرية للتعامل مع التحديات

قال ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الجمعة، إن التضامن الإنساني هو سبيل البشرية للتعامل مع التحديات التي تواجهها وطريقها نحو الخير والازدهار.
ويحتفل الناس في جميع أنحاء العالم، بما فيهم القادة الدينيون والشخصيات العالمية، باليوم الدولي للأخوة الإنسانية، الذي اعتمدته الأمم المتحدة وحددت تاريخ الرابع من فبراير من كل عام للاحتفال به.
ويصادف هذا اليوم الذكرى الثالثة لتوقيع البابا فرنسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية في أبوظبي في الرابع من فبراير عام 2019.
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