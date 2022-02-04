للمرة الأولى من 2014.. أسعار النفط تتخطى 92 دولارًا للبرميل

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة بلومبرج" الإخبارية، فقد ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكى "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.27%، بما يعادل 91.42 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر2014 وبحسب الوكالة، صعدت كذلك العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.21%، بما يعادل 92.21 دولارا للبرميل الواحد.

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