عقد مدته 30 عاما.. صفقة جديدة لتوريد الغاز من روسيا إلى الصين

جدة - نرمين السيد - كشف مسؤول مطلع، اليوم الجمعة، عن اتفاقية لتوريد الغاز من روسيا إلى الصين، مؤكدًا أن شركة "غازبروم" الروسية وافقت على عقد مدته 30 عامًا لتزويد مؤسسة البترول الوطنية الصينية بالغاز الطبيعى من خط أنابيب جديد يربط الشرق الأقصى الروسى بشمال شرق الصين.





وحسبما أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال المسؤول الذى طلب عدم نشر اسمه بسبب سياسة الشركة، إن شحنات الغاز الأولى ستبدأ فى التدفق من روسيا إلى الصين فى غضون عامين إلى 3 أعوام، وستصل إلى 10 مليارات متر مكعب سنويًا بحلول عام 2026. وبحسب الوكالة، فقد أشار المصدر المطلع على الصفقة إلى أنه ستتم تسوية الصفقة باليورو، فيما لم تكشف شركة "غازبروم" عن الصفقة رسميًا. ويأتى الاتفاق الروسى الصينى تزامنًا مع التصعيد بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا، إضافة إلى مخاوف بشأن واردات الغاز الروسية إلى أوروبا، والتى تشكل 40% من اعتماد الأوروبيون على الطاقة.

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