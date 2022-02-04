أخبار اليمن : غارات وتحليق مكثف لطيران العدوان على صنعاء

غارات وتحليق مكثف لطيران العدوان على صنعاءعاود طيران العدوان السعودي قبل لحظات استهداف صنعاء وحلق بكثافة في سماء العاصمة.

وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بغارتين منطقة النهدين في مديرية السبعين

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن فجر اليوم غارة على محيط مطار صنعاء الدولي، و3 غارات على منطقة النهدين.

وكان طيران العدوان شن أمس، 5 غارات عنيفة على منطقة النهدين.