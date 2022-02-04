فرنسا تؤكد دعمها للإمارات في حماية أمن مجالها الجوي

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، الجمعة، إن بلادها ستدعم الإمارات في ضمان أمن مجالها الجوي في مواجهة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وكتبت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية في تغريدة على تويتر، الجمعة، أن "فرنسا ستساعد دولة الإمارات حليفتها الرئيسية في الخليج العربي، في تأمين أجوائها التي تتعرض لهجمات المتمردين الحوثيين اليمنيين".

وأضافت بارلي أن الإمارات "تعرضت لهجمات خطيرة على أراضيها في يناير، ولإظهار تضامننا مع هذا البلد الصديق قررت فرنسا تقديم الدعم العسكري لا سيما لحماية مجالها الجوي من أي خروقات".

والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار معادية، اخترقت المجال الجوي للدولة، بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، قد أعلنت في وقت سابق من الاثنين الماضي، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخ باليستيا أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة.

وأضافت الوزارة أن الهجوم لم يسفر عن أية خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان.

وفي 17 يناير الماضي، استهدف الحوثيون بالصواريخ والطائرات المسيرة مستودعا للوقود تابعا لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" بمنطقة مصفح الصناعية وكذلك منطقة من مطار أبوظبي الدولي لا تزال قيد الإنشاء.

وأسفر الهجوم الإرهابي عن مقتل 3 مدنيين، وهم هنديان وباكستاني، كما أصيب 6 أشخاص في منشأة النفط والغاز عندما تسبب حريق في انفجار صهاريج وقود.