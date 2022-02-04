أثار النجم الكاميروني السابق صامويل إيتو الجدل قبل أيام، بسبب وصفه لمواجهة المنتخب المصري "بالحرب".
لكن رئيس الاتحاد الكاميروني الحالي أظهر موقفا نبيلا، بعد هزيمة منتخب بلاده أمام المنتخب المصري مساء الخميس، بنصف نهائي أمم إفريقيا.
وبعد انتهاء المباراة التي فازت فيها مصر على الكاميرون بركلات الترجيح وتأهلها إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، حرص ايتو على النزول للملعب والتوجه لبعثة مصر التي كانت تحتفل بالفوز الغالي.
وقدم إيتو لبعثة المنتخب المصري التهنئة، واحتضن وائل جمعة، مدير المنتخب المصري، في أرضية الملعب، وهنأه بالفوز وتحدث معه، مشيدا بما قدمه منتخب مصر طوال مشوار في البطولة.
كما حرص إيتو على تهنئة أشرف صبحي، وزير الرياضة المصري، وتبادل معه الحديث حول أداء "الفراعنة" في البطولة بشكل عام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رغم الهزيمة.. صامويل إيتو يفاجئ منتخب مصر بهذا التصرف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.